Mise à jour terminée pour l’informatique cantonale

Un partenariat pour financer le projet

Ce projet est le résultat d’un partenariat avec l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP). Ce partenariat a permis de financer l’achat du site de Cadolles 7 ainsi que la construction du data center de Cadolles 9. Il a en même temps permis de regrouper physiquement le Service informatique de l’entité neuchâteloise (SIEN), constitué en 2019 et jusqu’ici dispersé sur plusieurs sites. Le nouveau bâtiment a en effet une double fonction : il abrite à la fois des serveurs et des bureaux dédiés aux activités du SIEN.

1 million de kilowattheures

L’installation, énergivore, a mené le SIEN à entreprendre des réflexions poussées pour limiter au maximum sa consommation. Ce data center, branché au réseau public alimenté par Viteos, consommera entre un et un million et demi de kilowattheures par année, soit l’équivalent de ce qu’utilisent environ 300 ménages dans le même laps de temps. « Pour limiter la consommation, nous avons collaboré avec une agence fédérale pour passer en revue les différents consommateurs dans le but de les optimiser », explique Andrea Rizzo.

Des groupes électrogènes diesel sont également installés pour pallier les coupures de courant intempestives. Ces derniers pourront également servir à approvisionner le réseau en cas de pénurie énergétique.

Le SIEN prévoit que toutes les données présentes dans les anciens data centers soient transférées à celui de l’Avenue des Cadolles 9 d’ici à 2027. /yca