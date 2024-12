Voirie et sécurité de La Chaux-de-Fonds dans la rue pour rappeler les bonnes pratiques en hiver

Les services de la sécurité publique et des espaces publics de La Chaux-de-Fonds étaient là où on les attendait ce mercredi matin : dans la rue. Mais pas pour verbaliser ou déneiger. Les deux chefs et une poignée de leurs collaborateurs tenaient un stand à proximité de la place du Marché. Objectif : rappeler aux citoyens les bonnes pratiques à adopter en période hivernale.

À 1'000 mètres, il faut composer avec la neige et donc avec le déneigement. Entre le 1er novembre et le 15 avril, les propriétaires de véhicule doivent respecter un certain nombre de règles. Il s’agit de permettre à la voirie de dégager les routes et les trottoirs dès 3 heures du matin. Si les employés sont empêchés d’accomplir leur tâche en raison de véhicules mal stationnés, la sécurité publique entre en jeu. Bon an mal an, elle distribue environ 3'000 amendes durant la période des mesures hivernale pour non-respect des interdictions de stationner. « Ça représente 10% du nombre total des amendes qu’on émet par année en ville de La Chaux-de-Fonds », précise le chef de la sécurité publique, Jérémy Vögtlin. Ses collaborateurs sont sollicités en moyenne dix fois par hiver. Et à chaque sortie, c’est en moyenne 300 papillons qui sont déposés sur les parebrises, « avec des pics à 550 amendes au maximum ».