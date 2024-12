Appel à projets pilotes en faveur des personnes en situation de handicap

Le canton de Neuchâtel veut étoffer son dispositif en faveur des personnes vivant avec un handicap (PVH). Le service cantonal d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte (SAHA) annonce mardi lancer un appel à projets pilotes en ce sens. Intitulé « Vie, logement, carrière », il se destine aux personnes vivant avec un handicap. L’objectif est notamment de répondre aux besoins des personnes concernées en favorisant leur autodétermination, en retardant l’institutionnalisation tout en créant un cadre qui favorise leur participation sociale et citoyenne, indique le communiqué publié mardi. Le SAHA indique que l’appel à projets s’adresse à toute association, fondation, organisation ou employeur souhaitant acquérir une expérience de l’accompagnement et de l’hébergement d’adultes en situation de handicap, de grande précarité ou d’addiction. Les entités intléressées ont jusqu’au 31 décembre pour déposer leur dossier.

Cet appel à projets s’inscrit dans l’esprit de la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap. Il figure également parmi les mesures déployées dans le cadre d’un crédit d’engagement accordé au Conseil d’Etat. /comm-tna