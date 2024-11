Avec un budget 2025 dans le noir, Val-de-Ruz veut investir

La Commune de Val-de-Ruz est face à plusieurs défis. Comme les autres collectivités publiques, elle doit empoigner la question climatique et assainir ses bâtiments, notamment. D’importants crédits ont aussi été débloqués pour rattraper le retard dans l’entretien du réseau d’eau. « Nous avons des pertes d’eau potable de l’ordre de 30%, ce qui n’est pas acceptable », indique le conseiller communal Roby Tschopp. Val-de-Ruz doit aussi assumer la poussée démographique qui amène notamment une population jeune dans la Commune. « Il faut plus d’espaces pour les écoles et l’accueil pré et parascolaire », ajoute l’élu vert.