Nouveau centre d’usinage au CPNE

Un centre d’usinage 5 axes a été inauguré ce mardi au Locle, par Crystel Graf, cheffe du Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD), ainsi que par Nicolas Couturier, directeur de production chez Patek Philippe SA. Le pôle Technologies et Industrie du CPNE (CPNE-TI) en a fait l’acquisition grâce à un partenariat avec la marque horlogère. Dans un communiqué diffusé ce mardi, le canton de Neuchâtel estime que « cette machine CNC est essentielle pour la réalisation de projets pédagogiques en formation professionnelle dans les métiers de l’horlogerie et de la microtechnique, créant ainsi une synergie des savoir-faire. » Cet achat soutient la qualité de la formation dispensée au CPNE-TI, ainsi que le dynamisme et l’attrait des filières concernées. L’engagement des entreprises pour la formation professionnelle, notamment en mode dual, participe à consolider la stratégie du canton de Neuchâtel en la matière. /comm-cob