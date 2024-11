La Chaux-de-Fonds rejoint Val-de-Ruz et Milvignes contre la baisse d’impôts

Décidément, la baisse d’impôts de 1% pour les personnes physiques proposée par le Conseil d’Etat neuchâtelois dans son budget 2025 passe mal auprès des communes. Après Milvignes et Val-de-Ruz, c’est au tour du Conseil général de La Chaux-de-Fonds de mettre la pression sur le Grand Conseil avant le vote sur le budget cantonal, qui aura lieu lors de la session des 3 et 4 décembre. Le législatif chaux-de-fonnier a voté mardi soir une résolution pour s'opposer à cette mesure voulue par le Château. Un texte soutenu par l’exécutif. Car l’argentier communal Jean-Daniel Jeanneret le rappelle, cette deuxième baisse d’impôts de suite imposée par le Canton serait supportée pour une petite moitié par les Communes, ce qui, au total, « représente un peu plus de 1,3 million de francs de manque à gagner pour la Ville ».