Le Prix Farel s’empare d’enjeux contemporains

À l’assaut des jeunes publics

Contraint de se repenser en 2023, notamment pour des raisons financières, le Prix Farel n’avait pas eu lieu l’année dernière. Pour rebondir, le festival mise dès cette année sur l’ouverture aux jeunes publics. Pour se faire, une nouvelle catégorie a été pensée par l’organisation, celle du Prix Explainers-Bonhôte, qui récompense les vidéos explicatives rendues populaires par la plateforme Youtube.

Cette catégorie vise à interroger la production de savoirs en ligne sur le fait religieux et à faire connaitre ces contenus devenus aujourd’hui un format prisé dans les médias. « Pour beaucoup de gens c’était un peu un sacrilège parce qu’il y a cette idée du cinéma qui est le grand art alors qu’internet ce serait du vite produit, vite consommé, vite oublié. Peut-être, mais finalement c’est là que nous passons le plus clair de notre temps ! », affirme Camille Andres. Pour la journaliste de profession, il est essentiel en démocratie de se questionner sur les manières dont la population consomme de l’information et d’en profiter pour faire la peau à certains clichés.