Gérard Castella : « C’est un scandale de penser que Murat Yakin n’est pas l’homme de la situation » avant Suisse-Serbie

Murat Yakin, stop ou encore ?

Avec les retraites internationales de Xherdan Shaqiri, Fabian Schär et Yann Sommer, un nouveau cycle a démarré au sein de l’équipe de Suisse. Il doit prendre du temps pour commencer à performer. Toutefois vu les dernières déconvenues de la Nati, certaines espèrent qu’un nouveau coach vienne prendre en charge cette nouvelle génération, en lieu et place de Murat Yakin. « C’est un scandale de penser que Murat Yakin n’est pas l’homme de la situation. Avant l’Euro, on voulait le foutre dehors ! On fait un super Euro, c’est le héros de la nation et aujourd’hui on veut de nouveau changer. Mais c’est quoi ça ?! » se fâche tout rouge Gérard Castella. Murat Yakin a donc deux matches désormais pour faire taire les sceptiques. /dpi