Des dimanches pour bouger à Val-de-Travers

Val-de-Travers veut faire bouger les jeunes de la commune avec les « Dimanche sportif ». Un dimanche par mois, de décembre 2024 à mars 2025, familles et groupes de la commune auront l’opportunité de participer à des activités variées et gratuites, annonce ce jeudi la commune par communiqué. L’objectif de cette initiative est « d’encourager l’activité physique au sein des familles » et « de promouvoir des habitudes de vie saine et active ». Il s’agit d’un projet test qui s’étendra sur quatre dimanches et permettra d’évaluer l’intérêt et l’impact de cette initiative, précisent les autorités communales. Les enfants dès la 3ème Harmos et leurs parents auront l’occasion de s’essayer au hockey sur glace, à la gym, au volleyball ou encore au football. Le programme de « Dimanche sportif » est à retrouver ici. /comm-cob