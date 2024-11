Double renfort pour le PVL

Le Parti Vert’libéral compte désormais 10 députés au Grand Conseil neuchâtelois. C’est la conséquence du changement d’appartenance politique de Blaise Fivaz, comme l’annonce le PVL dans un communiqué diffusé mardi soir. Ancien chef de la police chaux-de-fonnière, Blaise Fivaz siège au législatif cantonal depuis 2017 sous les couleurs du PDC, puis du Centre. S’il prend à présent ses distances, c’est en raison du choix du Centre de se joindre à l’alliance de droite en vue de l’élection du Conseil d’État en mars. « Le choix de mon parti relatif aux prochaines élections cantonales m’éloigne de mon idéal viscéralement centriste et de mes valeurs sociales, sociétales et libérales », écrit-il dans un communiqué.

Autre renfort pour le Parti Vert’libéral : celui d’Hugues Scheurer, qui change lui aussi de clan après quatre décennies au sein du Parti libéral radical. « Depuis les élections communales et encore plus depuis l’annonce de l’alliance avec l’UDC, je ne me retrouvais plus dans mon ancienne famille politique dont l’aile humaniste disparaît au profit d’une droitisation opportuniste », explique l’enseignant et historien. /comm-jhi