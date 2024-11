Le Repaire : « C’est quoi ton truc ? »

Mettre des bottes, et partir à l’aventure en forêt. Si dans un monde où la connectivité est chaque jour plus présente, ça peut prêter à sourire, la mission de l’association Le Repaire ne s’arrête pas à organiser des activités pour enfants dans la nature. Elle participe également à des actions de sensibilisation à la protection de la nature et de l’environnement, dans une perspective de développement durable.

Découverte de ce coin de forêt avec Muriel Morand Pilot, vice-présidente et responsable de la communication pour l’association Le Repaire, qui vit au rythme des saison et des éléments, pour le plaisir des petits, comme des plus grands :