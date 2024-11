Une observatrice neuchâteloise en Caroline du Nord

Ellen Hertz a également consacré beaucoup de temps à contacter les citoyens qui avaient déjà voté, mais dont les bulletins avaient été invalidés en raison d’erreurs. Sa tâche consistait à les convaincre de corriger ces fautes afin que leur vote puisse être validé.

Par souci de sécurité, la Neuchâteloise d’adoption a choisi de travailler bénévolement à Chapel Hill, dans un comté à tendance démocrate. Ellen Hertz a conscience que dans une région plus rurale, plus républicaine, elle représente « ce que beaucoup de gens rejettent. On n’a pas l’accent de Caroline du Nord, on n’a pas les manières de Caroline du Nord ». Si les élections se sont déroulées sans violence, la menace de violence est là, et relayée dans les médias, « notamment dans la presse démocrate ».