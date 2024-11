L’écoquartier du Landeron se concrétise après plus de 15 ans

Une saga de plus de 15 ans a pris fin mercredi après-midi au Landeron. La première pierre du futur écoquartier nommé « Les Pêches-derrière-l’Église » a été posée en présence de représentants de la Commune et du Canton. Ces 171 logements – dont des villas et des appartements protégés - avaient été imaginés en 2007 par le bureau Pierre Liechti Architectes à Bienne. Son fondateur ne cachait d’ailleurs pas sa joie lors de la cérémonie officielle de ce milieu de semaine : « Je suis un homme heureux et un architecte comblé ! »