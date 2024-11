Des salles de gym ouvertes pendant l’hiver

Le projet est mené avec des bénévoles, mais surtout en collaboration avec le Centre des Loisirs et son équipe Hors Murs. Quentin Guillaume est le responsable de ce secteur. Il explique que les animateurs ont déjà une certaine expérience dans ce domaine, avec des jeunes, et dans différents quartiers de la Ville de Neuchâtel. Ce nouvel aspect l’a conquis : « ça contribue aux activités jeunesse, donc on est toujours friands de ce genre de projets. » Samedi à Corcelles, une vingtaine d’enfants s’amusaient déjà lors de la première heure de disponibilité de la salle. Même s’il n’y a pas d’objectifs chiffrés, Stéphanie Gérard Mattson était déjà satisfaite de cet enthousiasme : « La salle peut accueillir entre 30 et 50 enfants. On est content si on y arrive ».