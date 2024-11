Manon Freitag vise le Château

Le Centre Neuchâtel propose Manon Freitag pour figurer sur la liste de la droite (« l’Alliance neuchâteloise ») dans la course au Conseil d’Etat. Manon Freitag est appelée à « représenter les valeurs centristes et l'engagement du parti en faveur d'une politique équilibrée et constructive pour le canton ». La formation politique indique également que « cette candidature témoigne de la volonté du Centre de contribuer activement au développement harmonieux du canton ».

Par ailleurs, « l'Alliance neuchâteloise envisagée avec le PLR et l'UDC permettrait de constituer une liste commune forte, capable de répondre aux défis majeurs qui attendent le canton de Neuchâtel dans les années à venir » estime le parti. Les libéraux-radicaux et l’Union démocratique du centre communiqueront samedi en fin de journée, respectivement la semaine prochaine, leur décision quant à leur participation à l’Alliance neuchâteloise.

Les élections cantonales neuchâteloises se tiennent le 23 mars. /comm-aju