Réunir les politiciens autour d’une thématique commune

Des experts et des politiciens réunis mercredi soir à Boudry. Ils ont pris part au premier Forum politique organisé par Obejctif.ne. Environ 130 élus communaux, cantonaux et fédéraux ont participé à des échanges sur le thème de l’abstentionnisme. Quatre intervenants sont venus présenter leur vision : Martina Chyba, journaliste et spécialiste en communication, Pascal Sciarini, professeur de science politique à l’Université de Genève et spécialiste de la vie politique suisse ainsi que Benjamin Perregaux et Patrick Pointaire, anthropologues digitaux.

Les organisateurs du forum avaient aussi un autre but avec cette manifestation, à savoir, réunir les politiciens pour augmenter la collaboration entre les différentes régions du canton.

Le président du parti socialiste neuchâtelois était présent mercredi soir à la salle de spectacle de Boudry. Romain Dubois a salué l’initiative d’Objectif.ne. « Réunir des élus de différents niveaux autour d’une thématique commune avec un apport extérieur et scientifique, c’est intéressant, car on n’est pas dans une logique traditionnelle d’opposition ». Il émet un regret, ou plutôt une suggestion, intégrer la population dans ce genre de rencontres.