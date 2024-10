Une der à la ferme Droz-dit-Busset pour le Salon des vins

Le Salon des vins de l’association Lâche-moi la grappe se tiendra une dernière fois à la Ferme Droz-dit-Busset à La Chaux-de-Fonds. Cette 5e édition est programmée du 31 octobre au 2 novembre. Plus de 20 vignerons viendront y partager le fruit de leur travail et échanger avec le public. Celui-ci pourra déguster jusqu’à 160 crus différents : des neuchâtelois bien sûr, mais aussi du vin des bords du lac de Bienne, d’Argovie, de Genève et du Valais. Trois producteurs bourguignons et alsaciens feront également déplacement.

C’est peut-être la dernière fois que le nectar français sera représenté au Salon des vins. Ses organisateurs aimeraient à l’avenir se recentrer sur les producteurs suisses. « En amenant des producteurs de toutes les régions, on voit qu’il y a du travail de grande qualité dans toutes les régions et ça suffit à organiser un salon », explique Damien Rothen, membre de l’association Lâche-moi la grappe. Le hic, c’est que parfois ces producteurs de vins de grande qualité n’ont pas assez de volume pour venir le proposer à La Chaux-de-Fonds. La langue est aussi parfois un problème. Les organisateurs souhaitent que les vignerons puissent échanger avec le public. C’est le cas notamment d’un producteur des Grisons pour lequel les organisateurs ont eu un coup de cœur.