Un périphérique cyclable à La Chaux-de-Fonds

Le PS part du constat que peu de personnes, et d’enfants en particulier, se déplacent à vélo dans la ville. La principale raison évoquée est « la densité du trafic qui génère un sentiment d’insécurité », peut-on lire dans le texte de la motion. Le parti se base sur le rapport de stratégie partielle relatif à la mobilité douce de l’Office fédéral des routes publié en 2022. On y lit qu’entre 2000 et 2020, le nombre d’accidents impliquant des vélos a augmenté de 61%. Dans ces conditions, on peut comprendre que les parents ne sont pas particulièrement enthousiastes à l’idée que leurs enfants s’élancent dans les rues de la ville au guidon de leur deux-roues.

Les socialistes demandent donc au Conseil communal de mettre en place une ceinture périphérique destinée aux vélos, mais où les voitures ne seraient pas totalement exclues. « L’accès et le parcage des véhicules resteraient possibles, à la manière d’une zone de rencontre », détaille le texte.