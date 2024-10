Moment de partage entre apprentis clowns

C’est le succès de la première formation qui a donné envie à Michaël Wenger, responsable du Forum inclusion, de reprendre l’aventure : « J’ai senti que les gens ont beaucoup apprécié la dernière session. Ils ont découvert un monde, pour certains, qu’ils ne connaissaient pas du tout. » D’ailleurs, quelques bénévoles ont décidé de se relancer pour une deuxième édition. C’est le cas de Damienne qui a découvert cette pratique l’année dernière : « Ça me permet de lâcher prise et d’être dans l’instant présent », affirme l’habitante de La Chaux-de-Fonds. Mais cela n’a rien d’aisé : « Je suis quelqu’un de timide normalement. On se demande si on va réussir et ce qu’on va dire. Tout de suite, le mental prend le dessus. Puis dès qu’on met un nez de clown c’est magique », raconte la bénévole.