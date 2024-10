Plus de 40 millions pour les archives dans le canton de Neuchâtel

Les députés neuchâtelois ont approuvé mardi à l'unanimité deux crédits pour un montant total de plus de 40 millions de francs dans le secteur des archives. La grande partie de ce montant servira à construire un Centre d'archives et de patrimoine (CAP) à La Chaux-de-Fonds.



Ce projet est « le fruit d'un travail de longue haleine qui a démarré en 2014 », a expliqué Alain Ribaux, conseiller d'Etat en charge de la culture. Réalisé de concert avec la Ville de La Chaux-de-Fonds, un travail d'envergure a été réalisé pour permettre un archivage de qualité. « L'accueil du public va subir un saut quantique », a-t-il ajouté.

Le Grand Conseil a approuvé à l'unanimité une somme de 38,5 millions de francs pour la construction du bâtiment du CAP et un montant de 2,5 millions pour la sécurisation des fonds d’archives. Ce dernier montant est lié au déménagement, à sa préparation et au rattrapage d'archivage pour permettre un transfert.

Ce projet dotera l’office des archives de l’État, celles de la Ville de La Chaux-de-Fonds et les secteurs patrimoniaux de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds d’un bâtiment composé d’espaces de conservation centralisés, sûrs et suffisamment grands, ainsi que de locaux de traitement des archives performants et d’espaces dédiés à l’accueil du public.





Concours d'architecture

Il a fait l'objet d'un concours d'architecture, remporté par le projet Papyrifera du bureau dSA Daniele Stendardo Architectes, associé au bureau d'ingénieurs civils Verso Ingénierie, tous deux à Carouge (GE). « Ce projet lauréat a convaincu le jury à l’unanimité par ses qualités de durabilité, de clarté et d'accueil du public », peut-on lire dans le rapport. La toiture sera végétalisée et couverte de panneaux photovoltaïques.

Le CAP consiste en la réhabilitation et en l'agrandissement des anciens entrepôts Coop. Le bâtiment se situe dans le voisinage immédiat du futur pôle administratif cantonal dit des "Docks", ce qui offre des perspectives intéressantes de synergies avec les entités administratives qui y seront basées, a ajouté Alain Ribaux.

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a approuvé le 24 septembre un crédit de près de 13 millions pour la réalisation du CAP, et un autre crédit de 755'000 francs pour la sécurisation et le déménagement des archives dans le nouveau bâtiment. /ATS