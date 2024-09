C’est une zone de rafraîchissement qui passe temporairement à la trappe. La piscine de Serrières ne rouvrira pas l’été prochain. Le bassin n’est plus aux normes et ne peut plus être exploité en l’état, selon le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). De plus, le Conseil général de Neuchâtel n’a pas voulu lundi soir de la solution de remplacement proposée par le Conseil communal. Il a renvoyé le dossier à l’exécutif, chargé désormais de remanier le projet.

Le Conseil communal espérait remplacer la piscine de Serrières par un aquaspray, un espace de jeux aquatiques. En compensation, il aurait accordé l’entrée gratuite à la piscine du Nid-du-Crô aux jeunes de moins de 16 ans de la commune.

Cette solution était jugée meilleure du point de vue écologique, mais aussi financier. Une fuite d’eau de 100 mètres cube par jour a été décelée dans le bassin de Serrières. De l’eau chlorée termine sa course dans le lac, ce qui est interdit, peut-on lire dans le rapport. Du point de vue économique, cette option était aussi moins onéreuse qu’une rénovation complète devisée à 1,7 million de francs. Cette variante n’a toutefois pas séduit le législatif qui a renvoyé le Conseil communal à sa table de travail.

Conséquence : le bassin ne pourra pas rouvrir l’été prochain et aucune solution de remplacement ne se profile à ce stade. Pour la conseillère communale en charge du dossier, Nicole Baur, c’est avant tout ces problèmes de déperdition d’eau, mais aussi de qualité de l’eau qui empêchent l’utilisation du bassin.