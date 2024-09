Tirer le loup n'est pas une solution pour Avenir Loup Lynx Jura

D’autres solutions

Aux yeux de Yves Bongard, le tir du loup n’est donc pas une solution adaptée à la réalité. Comme il le précise, « une cohabitation est possible et des mesures doivent être prises dans ce sens ». Pour l’association, « il est nécessaire d’aider les éleveurs et éleveuses à se prémunir des attaques, afin de pouvoir limiter les dégâts ». Parmi les solutions, Yves Bongard évoque la pose de barrières ainsi que la mise en place de l’effarouchage – pétards, cris, flash lumineux utilisés dans le but d’effrayer le loup – afin de diminuer le nombre d’attaques. Quant à savoir à qui incomberont les frais de telles mesures, le représentant de Avenir Loup Lynx Jura souligne que « tout dépendra de l’appui que les éleveurs recevront dans ce domaine. » Dans ce sens, l’association « attend beaucoup du nouveau plan loup que le Conseil d’Etat doit élaborer ».