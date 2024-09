La fin de la FM se précise : les solutions pour rouler en DAB+

La transition numérique de la radio est en marche depuis des années, mais désormais les dates de la fin de la FM sont connues. Cet été, la SSR a annoncé qu’elle cessera de diffuser en analogique le 31 décembre 2024. RTN en fera de même deux ans plus tard, le 30 novembre 2026, tel que le prévoit le délai imparti par le Conseil fédéral. L’écoute de la radio ne sera alors possible plus qu’en DAB+ ou par internet.

Aujourd’hui, l’écoute de la radio en Suisse se fait à 80% en numérique et à 20% en FM. En voiture, les proportions sont différentes. Les derniers chiffres publiés par le groupe de travail migration numérique (DigiMig) en février 2024 relèvent qu’un tiers de l'utilisation de la radio en voiture se fait via FM, une bonne moitié, 55%, via DAB+ et 13% via Internet. Dans le canton de Neuchâtel, « on compte un peu plus de 97'000 voitures de tourisme, ce qui signifie qu’environ 30'000 véhicules ne seraient pas équipés de radio DAB+ », souligne Gaël Lanthemann, président de la section neuchâteloise de l’Union professionnelle suisse de l’automobile.





Pas de radio DAB+ dans la voiture? Des solutions existent



Pour ces automobilistes touchés par la suppression de la FM, différentes solutions existent pour continuer à écouter ses programmes favoris au volant. « La première, la plus économique, est d’acheter un petit adaptateur. Des boitiers qui coutent entre 50 et 150 francs. La deuxième, un peu plus onéreuse, c’est d’adapter sa radio avec une antenne intégrée. Là ça dépend de la marque, du modèle et du type de radio qui est installé dans la voiture. La fourchette se situe entre 300 et 500 francs auxquels il faut ajouter environ une heure de pose par un professionnel. » Enfin, la dernière solution, la plus chère. « Changer complètement sa radio, ce qui peut revenir à plusieurs milliers de francs », explique Gaël Lanthemann.