Moins de pollution dans l’air neuchâtelois

La qualité de l’air continue de s’améliorer dans le canton de Neuchâtel. Depuis plusieurs années, les mesures effectuées dans les quatre stations du canton indiquent des diminutions des taux de pollution. Dans son rapport portant sur l'année 2023, le Service de l’énergie et de l’environnement (SENE) souligne notamment la diminution marquante de concentrations en oxydes d'azote. Comme l’explique François Gretillat, chef de la section concernant l’air au sein du SENE, « les principaux émetteurs d’oxyde d’azote sont le trafic et l’industrie. Or, ce sont les deux domaines qui ont connu les plus gros progrès. » En effet, les améliorations techniques au sein de ces secteurs ont permis de réduire les émissions polluantes. Cette évolution, François Gretillat s’en réjouit. Comme il l’explique, « l’oxyde d’azote est un polluant primaire avec des effets néfastes sur les voies respiratoires et c’est un de nos objectifs de pouvoir continuer à réduire sa concentration dans l’air. » En plus des progrès techniques effectués ces dernières années, l’évolution du cadre légal favorise également une amélioration de la qualité de l’air. « La loi fédérale sur la protection de l'environnement a notamment permis le développement de plusieurs réglementations qui ont petit à petit porté leurs fruits », précise François Gretillat.