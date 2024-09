Paix des religions et cohésion nationale, les origines du Jeûne fédéral

Si aujourd’hui, ils riment plutôt avec tarte aux pruneaux, le Jeûne fédéral et le lundi du jeûne ont une origine bien plus sérieuse, celle de consolider la cohabitation entre les cantons suisses au tournant du XIXe siècle. À l’époque, protestants et catholiques se regardent en chiens de faïence, voire s’affrontent, comme lors de la guerre du Sonderbund. La Diète fédérale (assemblée des cantons avant 1848) cherche alors à fixer un jour de célébrations communes. En 1832, elle choisit le troisième dimanche de septembre comme jour de jeûne pour tous les cantons. Seuls quelques-uns, comme Neuchâtel, décréteront également un jour férié le lendemain avec le lundi du jeûne.