Coup d’envoi du salon de la sous-traitance de l’horlogerie

Les sous-traitants de l’horlogerie sont à l’honneur dès mardi et jusqu’à vendredi à La Chaux-de-Fonds. La cinquième édition du Technical Watchmaker Show (TWS) accueille 67 exposants aux Anciens Abattoirs. Ils viennent principalement de l’Arc jurassien, mais pas seulement. Certains d’entre eux ont fait le voyage d’Allemagne et de France. Quant à la clientèle, elle n'est pas que régionale, mais provient également d'Italie, d'Allemagne, de Scandinavie et des États-Unis. Le TWS est un salon dédié en priorité aux professionnels. Ils ont l’occasion de montrer leurs nouveautés à de potentiels acheteurs. Il a vu le jour en 2018 en réaction à Baselworld où les sous-traitants ne se sentaient pas mis en valeur, comme l’a expliqué dans La Matinale Eric Zuccatti, un des fondateurs du TWS et directeur général de l’entreprise Horotec à La Chaux-de-Fonds. « On était plusieurs sous-traitants de la région à exposer à Bâle il y a encore quelques années. Et le salon, sur les dernières années en 2017 et 2018, ne nous offrait plus beaucoup d’espace, de visibilité. Et on a décidé de stopper l’effort et de réimaginer quelque chose d’un peu plus localisé sur les Montagnes neuchâteloises, typiquement à La Chaux-de-Fonds puisque c’est le cœur des microtechniques. »

Quasiment tous les exposants sont des sous-traitants dans l’horlogerie, mais œuvrent aussi dans d’autres domaines comme l’électronique ou le médical. Ce n’est pas au TWS que vous pourrez admirer de belles montres. Mais il y a tout de même un intérêt pour le grand public. « Cette manifestation est avant tout destinée à un public professionnel, mais pour le grand public ce qui est intéressant c’est de découvrir la diversité des métiers qui composent cette microtechnique régionale. D’ailleurs, j’invite tous les jeunes à venir s’imprégner de tous ces métiers, de tous ces savoir-faire (…) pour éventuellement créer des vocations. »

Un programme de conférences est aussi à l’agenda de la manifestation. Une d'entre elles portera mercredi sur l'intelligence artificielle. Les inscriptions sont obligatoires pour assister au salon et aux conférences. /sma