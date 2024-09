La Chaux-de-Fonds : feu vert au contournement est

Le Tribunal fédéral déclare irrecevable le dernier recours des opposants au projet de contournement est de La Chaux-de-Fonds par la H18. Après plus de cinq ans de procédures, tous les feux passent ainsi au vert pour la réalisation de cette infrastructure routière qui permettra de délester le centre-ville de La Chaux-de-Fonds de son trafic de transit. Dans un communiqué publié vendredi après-midi, le gouvernement neuchâtelois se réjouit de la décision du TF qui a rendu ce jugement par défaut de motivation des opposants. La construction du contournement peut désormais aller de l’avant et la mise en service à l’horizon 2030 semble possible.

Contacté par notre rédaction, l’avocat Frédéric Hainard, un des recourants, annonce que pour sa part il n’ira pas plus loin. Il n’exclut toutefois pas que d’autres personnes opposées au projet saisissent la Cour européenne des droits de l’Homme. /aju-cwi