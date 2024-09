Neuchâtel : fronde vaine contre la généralisation du 30km/h

Le groupe PLR s’est dit déçu de la réponse du Conseil communal. Pour l’exécutif, « l’accessibilité de l’ensemble du territoire communal doit être garantie pour tous les modes de transports ». La limitation de la vitesse permet notamment de favoriser et d’assurer la sécurité des vélos, sans trop devoir réaménager les chaussées.

Pour Flavio Principi, du groupe VertsPopSol, le 30km/h a de nombreuses vertus. Il permet de diminuer le nombre et la gravité des accidents, ainsi que le bruit routier. À ses yeux, il ne fait pas non plus perdre beaucoup de temps aux automobilistes. Flavio Principi prend pour exemple la rue des Draizes : « le trafic est limité à 50km/h, mais, dans les faits, on est rarement au-dessus de 30km/h ». « C’est une rue qui est congestionnée », ajoute-t-il.