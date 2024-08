Le bureau de Poste de Corcelles-Cormondrèche sera détruit

Clap de fin pour le bureau de Poste de Corcelles-Cormondrèche. Le géant jaune annonce ce jeudi qu’il va entreprendre un important projet immobilier courant septembre à la rue de Porcena 20. Ce dernier consiste en la construction de deux immeubles d’habitations, de quatre étages chacun, comprenant 27 logements, deux surfaces commerciales et un parking souterrain. Et dans ce cadre, la filiale postale, seule occupante des lieux devenus vétustes, sera démolie dès mars 2025. « Toutefois, une solution alternative sera proposée pour continuer à assurer une desserte postale dans la localité et la population sera informée en temps utiles », explique le communiqué.

Les travaux se dérouleront en trois étapes : après des travaux préparatoires menés cette année encore et qui n’impacteront pas le fonctionnement de la filiale postale, la démolition du bâtiment actuel débutera en mars 2025. La construction des deux nouveaux immeubles débutera à l’été 2025. Selon le calendrier prévisionnel, les travaux devraient durer trois ans et se terminer courant 2027 avec l’entrée des premiers locataires. /comm-lgn