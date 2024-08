Oui, on peut poser des panneaux solaires en zone Unesco !

Depuis ce printemps, les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds ont assoupli les conditions de pose de panneaux solaires pour mieux concilier préservation du patrimoine Unesco et production d’énergies renouvelables. Et mardi soir, le Conseil général de La Chaux-de-Fonds s’est prononcé sur ce nouveau plan stratégique solaire. Un rapport d’information plébiscité par le législatif.