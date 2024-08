« Le dossier du lundi » : la réforme de la LPP

Le peuple suisse doit se prononcer sur une réforme assez complexe du deuxième pilier. La réforme de la LPP, soumise au vote le 22 septembre, prévoit d’un côté, une diminution des rentes, et d’un autre, un meilleur accès à la prévoyance professionnelle pour les bas revenus. Cette réforme est le résultat d’un compromis trouvé au Parlement fédéral. Le changement principal est la diminution du taux de conversion, qui passera de 6,8 à 6%. Pour la conseillère fédérale Elisabeth Baume Schneider, qui répondait à nos correspondants à Berne, cette réforme « répond à deux thématiques de société : l’espérance de vie et le taux de rendement. » Cette révision est combattue par les Vert-e-s et le PS et les syndicats. Selon le conseiller aux États Pierre-Yves Maillard (PS/VD), la situation a changé depuis le moment où elle a été écrite, et « l’élément qui justifiait cette baisse de rente a disparu. » /mvu-cdf