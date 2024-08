Élections cantonales : une alliance de gauche se dessine

Vers une liste unie pour la gauche en vue des élections cantonales 2025 au Conseil d’État. Le Parti socialiste neuchâtelois était le premier à se réunir en congrès ce samedi à Gorgier. À cette occasion, il a présenté sa stratégie de campagne en vue du scrutin du 23 mars prochain. Le PS mise sur une alliance avec les Verts et le POP pour tenter de reconquérir la majorité au gouvernement et plus globalement une double majorité en vue de la prochaine législature. La proposition a été acceptée à l’unanimité. « C’est une union de raison et de cœur », a martelé le président du Parti socialiste neuchâtelois Romain Dubois. La liste prévue comprendra deux candidats socialistes, deux Verts et un candidat popiste ; une répartition qui s’appuie sur les forces en présence au Grand Conseil. Pour l’heure, aucun nom n’est mis en avant. La liste des candidats socialistes sera définie le 15 novembre. Le PS compte deux élus au gouvernement : Florence Nater et Frédéric Mairy.

Pour Antoine de Montmollin, chef de groupe socialiste au Grand Conseil, cette stratégie permettra de renforcer la position des candidats de gauche dès le premier tour. La direction du parti a pris l’exemple de l’alliance entre les Verts et les socialistes qui a permis de placer quatre élus au Conseil communal de Neuchâtel l’an passé. A l’inverse, la désunion de la gauche a laissé un boulevard à l’alliance de droite au Locle, a rappelé la députée Corine Bolay Mercier. Aux yeux de Silvia Locatelli, syndicaliste et ancienne présidente du PS, « avoir un programme sans majorité, ça ne sert à rien ». « Soyons unis et gagnons ces élections », a-t-elle lancé en guise de conclusion.







Le POP et les Verts doivent encore se positionner

Le POP et les Verts se positionneront sur cette stratégie commune lors de leurs congrès respectifs prévus le 28 août, soit mercredi, et le 30 septembre.







Une liste paritaire pour le Grand Conseil

En ce qui concerne l’élection au Grand Conseil, le Parti socialiste s’engage à présenter une liste comportant « au moins 50% de femmes » et qui assure une bonne représentativité des régions, ainsi que des profils variés.

Il espère renforcer la position de la gauche, mais aussi des socialistes, au Parlement. Pour cela, le PS s’appuie sur ses thèmes de prédilection tels que le pouvoir d’achat et la sécurité sociale de la population. Les socialistes veulent aussi œuvrer pour un système de santé solidaire, une société inclusive et une transition écologique et sociale.

Les candidatures pour le Conseil d’État peuvent être déposées jusqu’au 20 octobre tandis que celle pour le Grand Conseil peuvent l’être jusqu’au 10 novembre. Pour Romain Dubois, les convictions qui animent les partis de gauche « sont si fortes et si importantes qu’elles dépassent les divergences ». L’avenir dira si les Verts et le POP suivent également cette ligne. /sbm