Conviviabule : C’est quoi ton truc ?

Conviviabule, c’est un espace pour imaginer et agir en faveur d'un monde plus respectueux de l'humain. Par des soirées autour de nombreuses thématiques, l’association créée en août 2023 veut cultiver la possibilité d’un autre monde par l’échange et la réflexion sur le vivre-ensemble.

Souhaitant élargir son champs d’action, l’idée de s’impliquer dans la première édition du Festival des Coopératives, qui se tiendra du 6 au 15 septembre 2024 au Parc de Vieux-Châtel et alentours à Neuchâtel, fait sens à cette volonté d’inspirer l’espoir en voulant cultiver un autre monde, plus juste, plus joyeux et plus respectueux. Un programme à découvrir en détail juste ici.

Nathalie Ljuslin, présidente de Conviviabule était de « La Matinale » pour nous faire découvrir son association :