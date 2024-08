La dernière rentrée de Jean-Claude Marguet

La cloche sonne, c’est la rentrée scolaire ! Ce lundi, ce sont 19'377 élèves et 2'047 enseignants qui reprennent le chemin de l’école. Une rentrée entre stabilité, et la poursuite de l’introduction de l’éducation numérique, et nouveautés avec notamment l’introduction d’un nouveau moyen d’enseignement sur la citoyenneté en 11e année. Mais cette rentrée scolaire 2024 est aussi la dernière du chef du service de l’enseignement obligatoire du canton de Neuchâtel Jean-Claude Marguet. Après 25 ans à la tête de ce service, il « mesure à quelle vitesse le temps passe », confie-t-il. Mais Jean-Claude Marguet était surtout très enthousiaste ce lundi dans « La Matinale ». Sur le plan cantonal, mais aussi intercantonal, le chef du service de l’enseignement obligatoire a vu de nombreux changements au cours de sa carrière, qu’il a commencée il y a 45 ans en tant qu’enseignant. « C’est l’école obligatoire dès 4 ans, c’est l’arrivée de l’enseignement par immersion, un nouveau plan d’étude à l’échelle romande, des nouveaux moyens d’enseignement », énumère Jean-Claude Marguet.