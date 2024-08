La ceinture de sécurité fête ses 30 ans

Des risques en cas de non port

Si la grande majorité des personnes bouclent leur ceinture, quelques chauffards se substituent à la règle. Selon le BPA, 96% des conducteurs et 92% des passagers arrière utilisent, aujourd'hui, la ceinture de sécurité. En cas de non-respect, les usagers s’exposent à une amende d’ordre de 60 francs, « un moindre mal », selon le conseiller technique de la circulation au BPA, en comparaison aux risques auxquels on s’expose en cas d’accident. Du côté des assurances, une retenue sur des indemnités peut aussi s’appliquer, au même titre qu’une baisse des prestations et des frais hospitaliers non pris en compte.