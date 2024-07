Le canton en fête pour le 1er août

Un 1er août au rythme des feux d’artifice. Les communes du canton de Neuchâtel sont fin prêtes pour accueillir les festivités du 1er août. Animations musicales, soupe aux pois, discours officiels et les traditionnels feux d’artifice rythmeront la région.







La Grande Béroche :



Pour la plupart des communes, les célébrations débutent dès ce soir. La Grande Béroche accueillera ses habitants à la plage de St-Aubin en musique à 19h avec l’Académie Suisse de Cor des Alpes. La partie officielle sera suivie par divers concerts ainsi qu’un feu d’artifice à 22h15. Une Silent Party rythmera la soirée jusqu’à 2h. Une rampe de lancement sera à disposition du public sur la plage pour allumer des feux d’artifice ou autres engins pyrotechniques.







Val-de-Travers :



La soirée sera presque identique pour Val-de-Travers sur le terrain de sport de Boveresse dès 17h30. Feu de joie et feux d’artifice seront aussi de la partie. Des jeux ainsi qu’un château gonflable seront à dispositions des enfants. Les Vallonniers pourront quant à eux taper du pied jusqu’à 5 heures du matin à la soirée disco.







La Chaux-de-Fonds :



Dans le haut du canton, La Chaux-de-Fonds pourra tirer son feu d’artifice ce mercredi soir après quatre ans d’absence. Sur la Place des Arêtes animations musicales folkloriques, châteaux gonflables et tours en poneys devraient ravir petits et grands. La soupe aux pois sera servie dès 18h. La métropole horlogère attend entre 1'500 et 2'000 personnes.





Le Locle :



Du côté du Locle, comme depuis plusieurs années, au Château des Monts, la Fête nationale rime avec journée des familles. Demain, dès 10h les familles pourront s’essayer à divers jeux et à un atelier lampions dans une ambiance musicale.







Laténa :



Retour dans le bas du canton, où la nouvelle commune fusionnée Laténa, revient avec un spectacle de drones demain soir. Dès 22h, les luminaires des quartiers proches de la fête seront éteints afin de pouvoir mieux apprécier le spectacle. Pour la troisième fois consécutive, la fête réunira les quatre communes, en musique, dès 11h30 à la Zone Touristique de La Tène jusqu’à 2 heures du matin.







Neuchâtel :



Pour finir à Neuchâtel, les festivités sont organisées en deux temps. Dès ce mercredi soir, un bûcher géant illuminera la montagne de Chaumont. La fête se poursuivra le 1er août aux jeunes rives dès midi et jusqu’au soir. Stands de nourriture et de musique accueilleront les neuchâtelois. Des carrousels sont actuellement à la Place du Port pour l’occasion et jusqu’au 4 août. Les feux d’artifice, tirés sur le lac, débuteront dès 22h15. /comm-crb