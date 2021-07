Les feux seront de la partie pour le 1er août au Locle

Il y aura des feux d’artifices au Locle pour le 1er août cette année. Les autorités communales l’ont annoncé ce jeudi. Les discours habituels et autres festivités liés à l’événement n’auront cependant pas lieu à cause de la situation sanitaire. Les feux seront tirés depuis les places de tir habituelles, à 22h15 le 31 juillet aux Brenets et à 22h15 le 1er août au Locle. /comm-vre