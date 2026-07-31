1er Août : suivez les célébrations nationales en direct

Les festivités de la fête nationale ont débuté ce vendredi à travers la Suisse. Discours officiels ...
1er Août : suivez les célébrations nationales en direct

Les festivités de la fête nationale ont débuté ce vendredi à travers la Suisse. Discours officiels, brunchs à la ferme et célébrations rythmeront les deux prochains jours. Suivez en direct les temps forts de ce 1er Août, marqué par les restrictions liées au risque d'incendie, qui privent une grande partie du pays de feux d'artifice et de feux en plein air.

Les célébrations de la fête nationale se déroulent ce vendredi et samedi dans toute la Suisse, sous le signe de la convivialité, mais aussi de la prudence en raison de la sécheresse. (Photo d'archives.) Les célébrations de la fête nationale se déroulent ce vendredi et samedi dans toute la Suisse, sous le signe de la convivialité, mais aussi de la prudence en raison de la sécheresse. (Photo d'archives.)

 


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

La piscine du Landeron évacuée

La piscine du Landeron évacuée

Région    Actualisé le 31.07.2026 - 14:36

Nouveau chapitre pour l’hôtel Pattus à St-Aubin

Nouveau chapitre pour l’hôtel Pattus à St-Aubin

Région    Actualisé le 31.07.2026 - 14:47

Un vent de folie sur Les Planchettes

Un vent de folie sur Les Planchettes

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 16:37

La Vue-des-Alpes aurait pu se retrouver à court d’eau

La Vue-des-Alpes aurait pu se retrouver à court d’eau

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 15:26

Articles les plus lus

Le Lakelive s'apprête à faire vibrer la cité seelandaise pendant dix jours

Le Lakelive s'apprête à faire vibrer la cité seelandaise pendant dix jours

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 14:05

La Vue-des-Alpes aurait pu se retrouver à court d’eau

La Vue-des-Alpes aurait pu se retrouver à court d’eau

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 15:26

Un vent de folie sur Les Planchettes

Un vent de folie sur Les Planchettes

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 16:37

Nouveau chapitre pour l’hôtel Pattus à St-Aubin

Nouveau chapitre pour l’hôtel Pattus à St-Aubin

Région    Actualisé le 31.07.2026 - 14:47

Le Lakelive s'apprête à faire vibrer la cité seelandaise pendant dix jours

Le Lakelive s'apprête à faire vibrer la cité seelandaise pendant dix jours

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 14:05

La Vue-des-Alpes aurait pu se retrouver à court d’eau

La Vue-des-Alpes aurait pu se retrouver à court d’eau

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 15:26

Un vent de folie sur Les Planchettes

Un vent de folie sur Les Planchettes

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 16:37

Au cœur des travaux sous La Vue-des-Alpes

Au cœur des travaux sous La Vue-des-Alpes

Région    Actualisé le 30.07.2026 - 17:09