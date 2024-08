Bel-Air en effervescence

Presque 20 ans de brunch à la ferme. Le domaine de Bel-Air au Landeron organise chaque année son brunch du 1er août. Pour cette édition, environ 170 convives sont attendus pour partager un repas et profiter du cadre de la ferme. Au programme de la journée : buffet, accès au zoo et au labyrinthe de Maïs. Deux jours avant la fête, le domaine était déjà en effervescence. « En fait on commence les préparations même une semaine avant », explique Dylan Quiquerey, fils de la propriétaire du domaine et co-organisateur du brunch. Au total c’est une dizaine de personnes qui est mobilisée en cuisine, au montage des infrastructures ainsi que le jour J. « Les préparations c’est une histoire familiale, oui. Sans la famille et les amis, on n’arriverait pas à tout faire », rappelle Sarah Quiquerey, propriétaire du domaine.