Spectacle de cirque ou soupe aux pois, parcourez le programme de la fête nationale

Vous vous apprêtez peut-être à vous rendre à un rassemblement du 1er août, alors que les festivités débutent dès ce jeudi. Tour d’horizon des différentes activités proposées dans le canton de Neuchâtel.

Si vous avez des enfants, rendez-vous à La Chaux-de-Fonds pour des tours en poney et un château gonflable. Les festivités ont lieu aux Arêtes le jeudi 31 juillet à partir de 16h00. La Commune de Val-de-Travers propose aussi plusieurs activités à Fleurier, dont un magicien sculpteur de ballons. Vous le retrouverez le même jour dès 18h00.





Aventurier, humoriste et politiques

Sur le Littoral, l’aventurier de la Brévine Jean-Philippe Patthey prononcera un discours à Peseux ce 31 juillet, après la partie officielle.

Du côté des personnalités politiques, il faut monter à La Sagne pour écouter le conseiller national Didier Calame ce jeudi 31 juillet. Son pupitre sera posé au Grand Sommartel.

Sa commune des Planchettes accueillera d’ailleurs le conseiller fédéral Albert Rösti le vendredi 1er août, tandis que Les Verrières riront avec l’humoriste Christian Mukuna.





Soupe aux pois et fanfare

La traditionnelle soupe aux pois sera servie à La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod, La Côte-aux-Fées, Bourdy ou encore Cressier. Plusieurs communes de l’entre-deux lacs invitent d’ailleurs les habitants à pavoiser les maisons.

Et avant de tirer les premiers feux d’artifices ce jeudi soir, le cor des Alpes résonnera à Fleurier, tandis que Le Landeron verra défiler en fanfare un cortège de flambeaux. Avant de veiller jusqu’au petit matin au bal de Cressier ou en douceur à la silent party de La Grande Béroche.





Activités matinales

Vendredi matin, c’est Rochefort qui lancera les festivités avec une marche patriotique à 8h30. Un itinéraire plus facile débutera aussi à 10h30, avant de partager une torrée neuchâteloise à la mi-journée.

À Laténa aussi, le programme de vendredi est matinal. Balades à poney, petit déjeuner et séances de yoga sont proposés sur la plage d’Hauterive.





Cirque et concerts le 1er août

Plus tard dans la journée, vous pourrez assister à des spectacles de cirque, à Hauterive toujours mais aussi à Boudry et Auvernier. À Neuchâtel, les Jeunes-Rives accueilleront des concerts du Conservatoire de musique neuchâtelois. Et pour les amateurs de rock et de métal, il faudra prendre la direction de Chaumont, où plusieurs concerts auront lieu dès 18h (le prix du billet d’entrée est fixé à 20 CHF).

Ces deux soirées de festivités se clôtureront sur les feux d’artifices prévus dans une majorité de communes, tandis que Laténa a observera elle un show lumineux. Avant de veiller jusqu’à tard avec les DJs à Hauterive et Neuchâtel. /jti