Le long feuilleton du Camping du Fanel pourrait trouver un épilogue

C’est un dossier qui dure depuis des décennies et qui semble trouver, pour partie, une fin. Situé dans le canton de Berne, sur les bords du Lac de Neuchâtel depuis 1955, le Camping du Fanel fait l’objet de nombreuses décisions judiciaires. En bref résumé, tout commence en 2003, lorsque la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) conclut au déplacement du terrain du camping, exploité par le Touring Club Suisse, d’ici à 2010. Ce dernier se trouve, en effet, sur une zone qui abrite « environ un quart de toutes les espèces animales et un tiers de toutes les espèces végétales de Suisse », explique le Canton de Berne. De nombreuses analyses et recours s’en sont suivis. En 2018, le Conseil exécutif, le TCS et les associations environnementales étaient finalement parvenus à conclure une convention pour la mise en place du démantèlement et la renaturation du site. Cette convention, toujours d’actualité, prévoit de fermer les lieux à la fin 2024, pour qu’une démolition échelonnée s’effectue jusqu’à la fin 2025.