L’école neuchâteloise au cœur des réflexions

Représentativité atteinte

Moins de monde qu’estimé donc, mais une représentativité très large selon la ministre. Cela s’est déjà traduit par les chiffres que nous a communiqué le département de Crystel Graf. Selon les autorités, il y avait un peu plus d’un quart de politiciens, principalement des membres de Conseil communal. Un quart de personnes actives dans l’enseignement et un autre quart de personnes rangées sous la catégorie « administratif, soit les chefs de service notamment. Enfin, le dernier quart se compose d’une grosse proportion de parents d’élèves et de deux petites délégations : les syndicats et le personnel de santé qui gravite autour des écoles. » Le Canton a indiqué que ces chiffres pouvaient varier en fonction des désistements ou ajouts de personnes. Une représentativité qui était également visible dans les ateliers interactifs et qui a favorisé le débat.