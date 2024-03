350 élèves neuchâtelois expérimenteront Maé à la rentrée

C’est un premier pas concret qui vient d’être franchi pour le projet Maé. Au terme des inscriptions, 358 élèves seront intégrés dès la rentrée 2024 à la phase pilote de ce programme d’école à journée continue de la Ville de Neuchâtel. C’est 70% des effectifs des collèges du Crêt-du-Chêne et de Serrières, les deux structures qui testeront Ma journée à l’école. Ce chiffre répond aux attentes de la Ville et confirme la demande pour ce projet qui pourrait, à terme, être étendu à toute la commune et révolutionner l’éducation dans le canton.

Ce nouveau dispositif, qui sera testé pendant trois ans, doit allier école et accueil parascolaire avec une pause midi raccourcie, des cours qui se terminent à 14h30 et un après-midi consacré aux activités extrascolaires et aux devoirs surveillés.

La prise en charge du repas de midi est la tranche horaire qui a rencontré le plus de succès auprès des parents (jusqu’à 203 inscriptions au Crêt-du-Chêne et 82 à Serrières les lundis à midi), suivie des activités de l’après-midi. Pour le Crêt-du-Chêne à La Coudre, on observe également que de nombreux parents ont profité de ces inscriptions pour augmenter le nombre de jours de prise en charge. Par ailleurs, une soixantaine d’enfants qui ne pouvaient pas jusqu’alors bénéficier d’un accueil en parascolaire pourront désormais en profiter dans les deux établissements scolaires.