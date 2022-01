L'activité professionnelle des mères a bénéficié de l’accueil extrafamilial

La création de places d'accueil extrafamilial a des effets bénéfiques dans le développement des activités professionnelles des mères, dans leur carrière et dans le revenu des ménages, selon une étude de l'Université de Neuchâtel. Les revenus fiscaux des collectivités publiques s'en trouvent aussi améliorés.

Entre 2003 et 2020, le Canton de Neuchâtel a créé quelque 2300 places d’accueil extrafamilial (pré- et parascolaire) bénéficiant de subsides fédéraux. Parmi elles, on compte 800 nouvelles places d’accueil préscolaire ouvertes entre 2010 et 2019. Le Canton et la Ville de Neuchâtel ont mandaté l'Université du chef-lieu pour évaluer l'impact de ce développement, ont-ils indiqué lundi.

L'étude s'est portée sur l’activité professionnelle et le revenu des mères de jeunes enfants. « Les résultats démontrent que le double objectif de la politique cantonale – faciliter l’accès des mères à la vie professionnelle et stimuler la croissance de l’économie neuchâteloise – est atteint », peut-on lire dans le communiqué.