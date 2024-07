Centre de médecine complémentaire au Val-de-Ruz

L’ancien hôtel communal des Geneveys-sur-Coffrane reprendra vie dès l’automne. Propriétaire du bâtiment, la Commune de Val-de-Ruz l’a fait rénover, pour le transformer en un centre de soins. Si le rez-de-chaussée permet d’accueillir des généralistes, un « Centre thérapies et bien-être » sera ouvert dès le 1er octobre au premier étage. Hypnothérapeute, massothérapeute, psychologue ou encore nutritionniste : sept praticiens en médecine complémentaire occuperont les locaux. Ils se sont regroupés en une association, locataire des locaux : six espaces de soins ont été aménagés. Cette nouvelle structure va aussi permettre de favoriser les échanges entre praticiens. « C’est un des éléments les plus importants, parce qu’il permet au client de passer éventuellement d’une thérapie à l’autre », détaille Giuseppina El Harti, psychologue et présidente de l’association. « Une personne qui souffre de surpoids peut s’adresser à la nutritionniste et dans un second temps, en cas de besoin, se tourner vers la psychologue pour tout ce qui touche à cet aspect, image ou estime de soi.»