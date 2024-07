Annulation du samedi de l’Abbaye : sociétés et forains demandent un geste

C’est une annulation qui fait mal : samedi, la commune de Val-de-Travers a décidé d’annuler la fête de l’Abbaye de Fleurier. Une décision prise préventivement en raison du risque d’orage. Au final, quelques averses ont rythmé la soirée sans faire de dégâts. Reste que l’absence de chiffres samedi fait mal aux sociétés locales et aux forains.

Pour les clubs et associations qui tiennent des cantines et proposent de la restauration, les caisses sont vides alors que les frigos étaient parfois déjà pleins. Pour le CP Fleurier par exemple, le club réalisait ces dernières années un chiffre d’affaires entre 12’000 et 16'000 francs le samedi soir. Cette année, ce chiffre est réduit à zéro. La commune perçoit une location d’environ 1'600 francs pour la location de la place et l’électricité. Un forfait qui varie en fonction de la taille des cantines. Des chiffres similaires sont évoqués par le responsable du stand du Centre espagnol. « Les samedis des précédentes éditions, nous parvenions à rembourser tous nos frais » indique Antonio Serra.





Gratuité de la location de la place ?

Du côté des forains, c’est « tragique » indique Christine Jeanneret, responsable des manèges sur la place Longereuse. « On n’a jamais vécu cela pour des prévisions météo. On demande un coup de pouce à la Commune pour la location de la place ». Elle espère que Val-de-Travers offre exceptionnellement la location cette année.