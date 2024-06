Val-de-Ruz : dicastères remaniés et attribués

Le nouveau Conseil communal de Val-de-Ruz se répartit les dicastères pour la nouvelle législature 2024-2028. Dès le 1er juillet, le libéral-radical Daniel Geiser sera président en plus de garder la charge des travaux publics, des eaux, de la forêt et de l’environnement, selon le communiqué transmis ce jeudi. Le Vert Roby Tschopp, également sortant, conserve l’aménagement du territoire et le tourisme, mais récupère les finances. Jean-Claude Brechbühler (PLR) sera chargé du dicastère santé, économie, sécurité et sports-loisirs-culture. Quant aux deux socialistes élus pour une première législature le 25 juin 2024, Anouk Arbona, reprend le dicastère bâtiments, énergie, social et RH alors qu’Ahmed Muratovic dirigera le dicastère écoles, jeunesse et mobilités. /comm-lgn