Reconfiguration pour le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds se réorganise en vue de la nouvelle législature. Il a communiqué jeudi matin, par voie de communiqué, la nouvelle répartition des dicastères, opérée lors de sa séance constitutive qui a eu lieu dans la matinée.

Nouveau président de la Ville, l’UDC Thierry Brechbühler est à présent le chef d’un dicastère qui comprend la sécurité, les sports et la santé. Auparavant, il était en charge de la jeunesse, des sports, de la santé et du service d'incendie et de secours. Le socialiste Théo Huguenin-Elie s’occupera de l'urbanisme, du service technique et des bâtiments, alors que ses responsabilités couvraient l'urbanisme, les bâtiments, les relations extérieures et la communication lors de la législature précédente. Théo Bregnard, du Parti ouvrier et populaire, reste aux commandes du dicastère de l'instruction publique, de la culture et de l'intégration. Peu de changement pour Jean-Daniel Jeanneret : le libéral-radical est en charge de l'économie, des finances, de l'action sociale et de l'informatique, alors que jusqu’ici ses attributions comprenaient l'économie, les finances, l'action sociale et les services internes. Enfin, la nouvelle venue, la Verte Ilinka Guyot, est la cheffe du dicastère de la jeunesse, des espaces publics et des ressources humaines. Son prédécesseur Patrick Hermann présidait aux ressources humaines, espaces publics, énergies et à la sécurité. /comm-jhi