Neuchâtel, berceau de l’iQos

Elle marque l’un des tournants de l’industrie du tabac, l’iQos fête ses 10 ans cette année. Ce système de tabac chauffé compte aujourd’hui 33 millions d’utilisateurs à travers le monde. Une technologie qui a été développée à coup de milliards par Philip Morris International (12,5 milliards de dollars depuis 2008) et en grande partie sur son site de Neuchâtel. PMI y a inauguré en 2009 le « Cube », un centre mondial de Recherche et de Développement (R&D). Des centaines de scientifiques et d’ingénieurs y ont notamment collaboré avec des PME locales pour aboutir à l’iQos, le désormais produit phare du géant du tabac.