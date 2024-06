Stratégie contre les inondations améliorée à Travers

Fini les sous-sols inondés à Travers. C’est en tous cas l’objectif des dernières mesures prises par la commune de Val-de-Travers, même si le risque zéro n’existe pas, rappellent les autorités. La collectivité publique a fait l’acquisition de deux motopompes, a aménagé deux fosses (de 14'000l sur la rive droite et 8'000l sur la rive gauche de l’Areuse), et s’est dotée d’un plan d’intervention. Elle a également installé des sondes et une échelle limnimétrique à l’entrée du pont du village, un ouvrage en pierre classé construit au 16e siècle et inscrit en tant que bien culturel d'importance nationale. Ces mesures viennent s’ajouter à celles déjà prises ces dernières décennies.

Le coût de l’opération, études comprises, se monte à 1,7 million de francs. Une somme prélevée sur le crédit-cadre de 20 millions voté en 2019 pour l’amélioration du fonctionnement global des réseaux d’évacuation des eaux. Les mesures concernant la protection contre les crues sont subventionnées à hauteur de 70% par le Canton et la Confédération. Celles concernant les réseaux d’eaux pluviales sont soutenues à hauteur de 40% par le fonds cantonal des eaux.

Les deux citernes, créées en aval et en amont du pont, de chaque côté de l’Areuse, permettent de récolter les eaux de ruissellement et de les rejeter dans la rivière grâce aux deux nouvelles motopompes. Des engins spécifiquement dédiés à cette tâche qui débite 7'500l d’eau à la minute.